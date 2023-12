Deutscher Fußball-Bund "Nicht mehr zeitgemäß": Keller erneut mit DFB-Kritik

Er habe "beim DFB auch großartige Menschen gesehen, die sich nicht kleinkriegen lassen, die dem ganzen Druck und der Erpressung standgehalten haben: Da zeigt sich wahrer Charakter", so Keller weiter. "Was ich sonst gelernt habe? Nicht mehr so naiv zu sein."

Er selbst habe "emotionale Fehler gemacht, die vor allem mit meiner Selbstbeherrschung zu tun haben. Aber ich bereue nichts, weil ich dennoch etwas hinterlassen konnte. Einige der Protagonisten, die in der Vergangenheit viel unter den Teppich kehren wollten, sind nicht mehr da. Zum Teil haben sie sich selbst rausgekegelt." Das könne eine Chance sein.