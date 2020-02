Deutscher in Bergamo Empfehlung für Löw: Robin Gosens wundersamer Aufstieg

Juventus, Inter, Neapel? Nein, Atalanta Bergamo macht in Italien von sich reden. In der Serie A steht das Team aus der hübschen Stadt bei Mailand derzeit auf dem vierten Platz. Gosens hat in der Saison bereits acht Tore geschossen, wohlgemerkt als Verteidiger. Eine Spitzenleistung.

Grund genug für den Mann vom Niederrhein, sich auch in seiner deutschen Heimat ins Gespräch zu bringen. "Mein größter Traum ist nach wie vor die Bundesliga und Schalke der Verein, von dem ich immer noch Fan bin", sagte er in einem Interview von Spox und Goal. Vage Gerüchte kursierten zuletzt über ein Interesse von RB Leipzig und sogar vom FC Bayern.

Gosens Karriere verlief nicht geradlinig, eigentlich wollte er Polizist werden. Geboren in Emmerich an der holländischen Grenze spielte er dann in der Niederrheinliga beim VfL Rhede. Beim Probetraining bei Borussia Dortmund scheiterte er. Seine Profikarriere begann er stattdessen in den Niederlanden, wo er erst in der Zweiten Liga und dann bei Heracles Almelo in der Ehrendivision spielte. Seit 2017 ist er in Italien in Bergamo, einer Stadt an den italienischen Alpen mit rund 120.000 Einwohnern und einer Stadtmauer, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.

Die Göttin, "La Dea", nennen die Fans ihren Fußballclub. Gosens berichtet, wenn er durch die Stadt gehe, gehe "es nicht so ganz ohne Erkennen". "Total abgefahren", findet er das.

Gosens will aber offensichtlich geerdet bleiben. "Wenn ich mir eine Bodylotion für 16 Euro kaufe, weil die so geil riecht, hinterfrage ich mich schon", zitierte ihn die "Süddeutsche Zeitung". "Dann denke ich, die hätte ich jetzt auch für 1,99 kriegen können."

Nun ist auch Deutschland auf ihn aufmerksam geworden. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sagte unlängst, er würde Gosens "gern mal im Kreis der deutschen Nationalmannschaft sehen". "Er ist torgefährlich und einer, den ich fast in der internationalen Klasse sehe", erklärte Matthäus. Er wisse nicht, warum Bundestrainer Joachim Löw ihn nicht mal testen solle. Auch Löw ist der Verteidiger nicht unbekannt. "Gehen sie davon aus, dass wir ihn schon gesehen haben", sagte Löw zuletzt Mitte Januar.

Gosens selbst gibt sich selbstbewusst. "Nicht dass ich den Anruf von Jogi Löw erwarte", sagte er im Fußball-Podcast. Aber es sei auch nicht so, dass "ich allzu weit weg bin von der Nationalmannschaft". "Ich habe schon die Ambitionen, mich dafür zu empfehlen." Eine bessere Bühne als die Champions League gibt es dafür kaum.