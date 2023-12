Deutsches Rotes Kreuz: Grenzach-Wyhlen und Inzlingen fusionieren

Fusion mit Lörrach platzt

Dass das DRK Inzlingen aufgelöst werden soll, ist seit der letzten Jahreshauptversammlung bekannt (wir berichteten). Damals war man davon ausgegangen, dass einer Fusion der Inzlinger mit dem DRK-Ortsverein Lörrach nichts mehr im Wege steht. Im Rahmen einer Sitzung des DRK Lörrach sprachen sich die Mitglieder jedoch mehrheitlich gegen eine Fusion mit Inzlingen aus, wie der Noch-Vorsitzende des Ortsvereins Inzlingen, Erich Hildebrand, auf Nachfrage bestätigt.

Kein Unterbau mehr

Bezüglich der Entscheidung den Ortsverein Inzlingen aufzulösen, verwies er auf den Tod einiger Vorstandsmitglieder, auf Überalterung und die schon seit Jahren nicht mehr existierende DRK-Bereitschaft in Inzlingen. Diese wird bereits seit 2012 vom DRK-Ortsverein Grenzach-Wyhlen wahrgenommen. So auch der Sanitätsdienst und die Bereitschaft bei Einsätzen jeglicher Art in der Wasserschlossgemeinde.