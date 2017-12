Deutschland Anteil erneuerbarer Energien steigt auf 33 Prozent

14:45 Navi-Gerät manövriert Autofahrerin in den Matsch

Freudenstadt - Weil sie dem Navi-Gerät ihres Wagens zu sehr vertraute, ist eine 31-jährige Autofahrerin in Baden-Württemberg im Wald steckengeblieben. Nach Polizeiangaben war die Frau von Vöhringen nach Freudenstadt unterwegs. Das Navigationsgerät leitete sie in einen Waldweg oberhalb einer Kläranlage, bis sie auf einem schmalen und matschigen Waldweg stecken blieb und die Batterie aussetze. Die Rettung war eine zeitgleich mit der Polizei eintreffende Freundin: Mit ihrem PS-starken Fahrzeug zog sie die 31-Jährige zwei Kilometer rückwärts aus dem Wald.

14:45 Ruthenbeck bleibt bis zum Saisonende Kölner Profitrainer

14:45 Polens Außenministerium kritisiert EU-Sanktionsverfahren

14:05 Berliner Volksbühne engagiert Helmut Berger

Berlin - Intendant Chris Dercon hat für eine Uraufführung an der Berliner Volksbühne den skandalumwitterten österreichischen Schauspieler Helmut Berger engagiert. Der 73-jährige Berger spielt eine Hauptrolle in dem Stück "Liberté" des Katalanen Albert Serra. Dercon holt für die Produktion außerdem die 79-jährige Fassbinder-Schauspielerin Ingrid Caven sowie Anne Tismer und Jeanette Spassova an sein Theater. Premiere ist am 22. Februar.