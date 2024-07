>

Wahlen in Frankreich: Menschen reagieren auf die ersten Hochrechnungen bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen und feiern auf der Place de la Republique in Paris mit Feuerwerk. Bei der Parlamentswahl in Frankreich liegt nach Hochrechnungen zufolge das Linksbündnis überraschend vorn. (Foto: Louise Delmotte/AP/dpa)