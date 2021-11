>

Passanten im New Yorker Stadtteil Bushwick könnten dieser Tage mit etwas Glück den Schauspielerinnen Cynthia Nixon (l) und Sarah Jessica Parker begegnen. Die "Sex And The City"-Stars drehen dort den Film "Just Like That". Wann der Streifen in die deutschen Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Foto: Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa (Foto: dpa)