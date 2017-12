Deutschland Bundesregierung zieht sich aus Glyphosat-Rechtsstreit zurück

15:55 Altmaier: keine Chance für Vereinigte Staaten von Europa

Berlin - Kanzleramtsminister Peter Altmaier hält die Forderung von SPD-Chef Martin Schulz für unrealistisch, die Europäische Union bis 2025 in Vereinigte Staaten von Europa umzuwandeln. "Die Diskussion, ob Europa ein Bundesstaat, ein Staatenbund oder Vereinigte Staaten sein sollte, ist eine für Wissenschaftler und Journalisten - nicht für die deutsche Außenpolitik", sagte Altmaier der "Rheinischen Post". "Die Vereinigten Staaten von Europa würden die Souveränität der Mitgliedstaaten auf Brüssel übertragen. Dafür wird es in vielen EU-Staaten keine Mehrheiten geben."

15:50 Bundesregierung zieht sich aus Glyphosat-Rechtsstreit zurück

Berlin - In einem Rechtsstreit um den Umgang mit Studien zum Unkrautvernichter Glyphosat macht die Bundesregierung einen Rückzieher. Deutschland will nun vor dem EU-Gericht doch nicht die europäische Lebensmittelsicherheitsagentur Efsa als Streithelfer unterstützen, die die Studien geheimhalten will. Das bestätigte ein Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums der dpa. Der Antrag sei nur "vorsorglich" gestellt worden und könne auch als Mittel dienen, um über ein bestimmtes Verfahren informiert zu werden, erläuterte der Sprecher.

15:25 Brandenburgisches Dorf Alwine für 140 000 Euro versteigert

Berlin - Ein Dorf unter dem Hammer: Die brandenburgische Ortschaft Alwine ist für 140 000 Euro versteigert worden. Bei der Auktion in Berlin gab ein anonymer Käufer über Telefon das einzige Gebot für das Dorf mitten in einem Wald ab. Die Siedlung wird von 15 Mietern bewohnt. Zur Versteigerung stand das gesamte 16 000 Quadratmeter große Areal mit einer schleifenförmigen Dorfstraße, neun Wohnhäusern, mehreren Nebengebäuden sowie zehn Schuppen und Garagen. Das Mindestgebot lag bei 125 000 Euro.

14:50 Kretschmer neuer CDU-Chef in Sachsen

Löbau - Michael Kretschmer ist neuer Vorsitzender der CDU in Sachsen. Der 42-jährige bisherige Generalsekretär wurde von einem Landesparteitag im ostsächsischen Löbau mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Stanislaw Tillich gewählt, der als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt als Partei- und Regierungschef angekündigt hatte. 190 der 217 Delegierten stimmten für Kretschmer, sechs enthielten sich, was einer Zustimmung von gut 90 Prozent entsprach. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

14:50 Auto landet in Dorfteich - zwei Männer sterben

Mistorf - Zwei Männer sind mit ihrem Auto in einem Dorfteich gelandet und ums Leben gekommen. Ein 30 Jahre alter Autofahrer verlor gestern Abend in Mecklenburg-Vorpommern die Kontrolle über den Wagen. Das teilte die Polizei mit. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete kopfüber in dem angrenzenden Dorfteich in der Gemeinde Mistorf. Der 30-Jährige und der 29 Jahre alte Beifahrer konnten sich nicht selbständig aus dem Auto befreien. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten die Männer zu retten, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der beiden feststellen.