Regierungsbildung BSW kommt Regierungsbeteiligung in Thüringen näher

Am Dienstag wollen die Parteien Koalitionsverhandlungen aufnehmen und sich - so die Botschaft der Landesspitzen am Montag - vor allem wieder um Thüringer Themen kümmern. Der Stress der vergangenen Tage, das harte Ringen um eine mögliche Präambel für einen Koalitionsvertrag mit Zwischenrufen der Parteichefs Friedrich Merz und Sahra Wagenknecht war den Thüringern aber dennoch anzusehen.

Parallelen zu Brandenburg

Am Ende steht ein Kompromiss, der einem kurz zuvor vorgestellten Papier von SPD und BSW in Brandenburg in einigen Punkten ähnelt - aber in Nuancen auch abweicht: So soll in der Frage über die Stationierung von Mittelstreckenraketen jeweils eine breite Debatte angestoßen werden. Allerdings einigten sich die Brandenburger Verhandler auf eine Formulierung, wonach sie eine Stationierung der Raketen kritisch sehen - während in Thüringen nur vermerkt ist, viele Bürger im Freistaat sähen die Stationierung kritisch.