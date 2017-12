Deutschland DFB-Chef ruft zur Unterstützung auf: WM-Tickets ab Dienstag

Nachrichten-Ticker

13:50 Berichte: Gauland verzichtet auf AfD-Vorsitz

Hannover - Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alexander Gauland, verzichtet nach Medieninformationen auf dem Parteitag in Hannover auf eine Kandidatur für den Parteivorsitz. Damit mache er den Weg dafür frei, dass der bisherige Vorsitzende Jörg Meuthen und der Berliner Landes- und Fraktionschef Georg Pazderski die Partei gemeinsam als Doppelspitze führen könnten, berichteten faz.net und "Spiegel online" unter Berufung auf Parteikreise. Gauland selbst wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren.

13:49 Schwesig fordert Arbeitsprogramm für amtierende Regierung

Schwerin - Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen SPD und Union ein Arbeitsprogramm für die geschäftsführende Bundesregierung gefordert. Alleingänge wie die von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in Brüssel gingen nicht, sagte Schwesig in Schwerin am Rande einer Veranstaltung. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern bekräftigte ihre Skepsis gegenüber einer großen Koalition im Bund. Nach den Stimmenverlusten bei der Bundestagswahl könne es kein "Weiter so" geben, sagte sie.

13:06 BVB in Leverkusen unter Druck - FC Bayern empfängt Hannover

Berlin - Borussia Dortmund steht nach sechs Ligaspielen ohne Sieg bei Bayer Leverkusen mächtig unter Druck. Trainer Peter Bosz droht bei einer Niederlage das Aus beim BVB. Noch deutlich schlechter als den Dortmundern geht es Schlusslicht 1. FC Köln. Das Team von Coach Peter Stöger wartet vor dem Gastspiel beim FC Schalke 04 noch immer auf seinen ersten Saisonsieg in der Liga. Der FC Bayern München will gegen Hannover 96 gewinnen. 1899 Hoffenheim empfängt am 14. Spieltag zudem RB Leipzig, Werder Bremen den VfB Stuttgart, der FSV Mainz 05 spielt gegen den FC Augsburg.

12:56 Formel-1-Team Sauber ersetzt Wehrlein durch Leclerc

Hinwil - Rennfahrer Pascal Wehrlein hat endgültig seinen Job beim Formel-1-Team Sauber verloren. Der Schweizer Rennstall benannte den Monegassen Charles Leclerc als zweiten Stammfahrer neben dem Schweden Marcus Ericsson für die kommende Saison. Leclerc gewann zuletzt die Formel-2-Meisterschaft und ist Schützling des Sauber-Motorenpartners Ferrari. Für Wehrlein ist damit die Hoffnung auf eine Zukunft in der Formel 1 nur noch höchst minimal. Lediglich bei Williams ist noch ein Cockpit zu vergeben. Hier gilt aber der Pole Robert Kubica als klarer Favorit.

12:51 Polizei: Potsdamer Weihnachtsmarkt vermutlich nicht das Ziel

Potsdam - Nach dem Bombenalarm von Potsdam geht die Polizei eher nicht von einem geplanten Anschlag auf den Weihnachtsmarkt aus. "Nach bisherigen Erkenntnissen halten es unsere Ermittler eher für unwahrscheinlich, dass der Weihnachtsmarkt Ziel war", erklärte die Polizei per Twitter. Einzelheiten könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt werden, sagte ein Sprecher. Es werde aber weiter in alle Richtungen ermittelt. Gestern war ein verdächtiges Paket bei einem Apotheker abgegeben worden, der am Weihnachtsmarkt sein Geschäft hat.