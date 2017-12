Deutschland documenta nach Krisenjahr: Suche nach neuem Leiter beginnt

04:45 Dutertes Sohn nach Drogen-Vorwürfen zurückgetreten

04:41 BA-Chef: Geduldete Flüchtlinge fürs Arbeitsleben fit machen

Nürnberg - Geduldete Flüchtlinge sollten nach Vorstellungen des Vorstandschefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, die Chance erhalten, sich besser auf das Arbeitsleben vorzubereiten. Dazu gehöre vor allem, dass alle Geduldeten ebenso wie anerkannte Flüchtlinge an Integrations- und berufsbezogenen Sprachkursen teilnehmen könnten, sagte Scheele der dpa. Dafür spreche auch die gute Lage am Arbeitsmarkt. Inzwischen wachse wieder der Bedarf an Kräften für einfachere Arbeiten.

03:55 61-Jährige Bewohnerin stirbt bei Brand in Pflegeheim

Mühlhausen - Bei einem Brand in einem Pflegeheim ist eine 61-Jährige Bewohnerin im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen ums Leben gekommen. Das Feuer war gestern im Zimmer der Frau ausgebrochen. Eine Evakuierung des Pflegeheims sei nicht notwendig gewesen, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar.

03:52 documenta nach Krisenjahr: Suche nach neuem Leiter beginnt

Kassel - Nach ihrem Krisenjahr stehen bei der Kunstausstellung documenta in Kassel wichtige Personalentscheidungen an. Bis zum Ende des kommenden Jahres werde eine Findungskommissionen einen Vorschlag für einen neuen künstlerischen Leiter machen, sagte ein Sprecher der Stadt Kassel auf Anfrage der dpa. Diese Position wird zu jeder Ausstellung neu besetzt. Außerdem muss ab Juni ein Nachfolger der Geschäftsführerin der gemeinnützigen documenta GmbH, Annette Kulenkampff, gefunden werden. Kulenkampff zieht sich nach einem Millionendefizit bei der vergangenen Ausstellung vorzeitig zurück.

03:24 Feuerwehr rettet 14 Menschen aus brennendem Haus

Bonn - Die Feuerwehr hat in Bonn 14 Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Eine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Anwohner benachrichtigten die Feuerwehr, als der Brand am Abend im Keller des Wohnhauses ausbrach. Beim Eintreffen der Feuerwehr riefen bereits mehrere Menschen auf ihren Balkonen oder an den Fenstern um Hilfe. Neun Erwachsene, fünf Kinder und fünf Hunde seien unter anderem mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Haus gerettet worden.