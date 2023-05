Offenbach - Der Frühling war in Deutschland im Schnitt so nass wie seit zehn Jahren nicht. Im März sei so viel Niederschlag gemessen worden, wie zuletzt vor 22 Jahren, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in seiner vorläufigen Frühjahrs-Bilanz mit. Der April sei so verregnet gewesen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Im Mai seien die Niederschläge dann weniger geworden. Der Monat sei deutlich zu trocken gewesen, vor allem im Nordosten.