Deutschland Gabriel: Europa benötigt mehr Macht in der Welt zum Überleben

15:45 Kubicki: Bei Scheitern einer GroKo Lage neu bewerten

15:15 Gericht verhängt bislang höchste Strafe gegen G20-Randalierer

Hamburg - Mit drei Jahren und drei Monaten Gefängnis für einen 30-Jährigen hat Hamburgs Justiz ihr bislang härtestes Urteil gegen einen G20-Randalierer verhängt. Der Angeklagte habe in der Nacht zum 8. Juli in der Sternschanze Polizisten mit Steinen beworfen und Geschäfte ausgeräumt, begründete der Richter am Amtsgericht Hamburg seine Entscheidung. Angesichts der "einschlägigen Vorstrafen" sei das Verhalten des Beschuldigten dem Gericht unerklärlich und die Höhe der Strafe notwendig.

15:11 Schulz traf sich mit Grünen-Spitze

15:10 Biathlon: Dahlmeier kehrt ins Weltcup-Aufgebot zurück

Leipzig - Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier kehrt zum Weltcup in Hochfilzen ins deutsche Aufgebot zurück. Nach ihrem Verzicht auf die Rennen in Östersund wegen einer Erkältung steigt die beste deutsche Biathletin nun in den Olympia-Winter ein, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. "Dass meine Form gleich bei einhundert Prozent sein wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich freue mich, dass es dann am Wochenende auch für mich losgeht", sagte Dahlmeier.