Deutschland Gabriel kritisiert US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt

23:50 "Bild": St. Pauli trennt sich von Janßen

22:54 Dow gibt leicht nach

New York - In den USA hat der Dow Jones an der Wallstreet nachgegeben. Der Leitindex schloss 0,16 Prozent tiefer bei 24 140 Punkten. Der Euro blieb im New Yorker Handel mit 1,1794 US-Dollar unter der 1,18er-Marke.