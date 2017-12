Deutschland Gladbach und Schalke mit Remis im Verfolgerduell

Nachrichten-Ticker

20:55 Auto fährt in Italien in Fußgängerzone - Wohl kein Terror

Sondrio - Im norditalienischen Sondrio ist ein Mann mit einem Auto in eine Fußgängerzone gefahren und hat mehrere Passanten verletzt. Die Ermittlungen liefen noch, teilte die Polizei mit. "Der Vorfall ist wahrscheinlich auf die besonderen psychophysischen Bedingungen zurückzuführen, unter denen der junge Mann verhaftet wurde." Der 27-jährige Italiener hatte drei Passanten zum Teil schwer verletzt, als er seinen Wagen mit hoher Geschwindigkeit über einen zentralen Platz fuhr. Der Fahrer war der Nachrichtenagentur Ansa zufolge betrunken und verletzte sich ebenfalls.

20:50 Promi-Schaulaufen beim 30. Europäischen Filmpreis

Berlin - Europas Kino feiert sich: Zahlreiche Schauspieler, Regisseure und andere Filmschaffende haben sich am Abend in Berlin zur Verleihung des 30. Europäischen Filmpreises versammelt. Auf dem roten Teppich standen unter anderem Volker Schlöndorff, Detlev Buck, Maria Schrader, Josef Hader, Wim Wenders, Ai Weiwei, Ulrich Matthes. In der Königskategorie Bester Spielfilm ist Deutschland dieses Mal nicht nominiert. Dafür hat in diesem Jahr Simon Verhoevens an den Kinokassen erfolgreicher Flüchtlingsfilm "Willkommen bei den Hartmanns" Chancen in der Kategorie Beste Komödie.

20:39 Gladbach und Schalke mit Remis im Verfolgerduell

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 haben sich im Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Damit bleibt Schalke im neunten Liga-Spiel in Serie unbesiegt und verteidigt Platz drei in der Tabelle vor dem Rivalen Mönchengladbach. Ein unglückliches Eigentor von Jannik Vestergaard hatte die Gladbacher im ausverkauften Borussia-Park den Sieg gekostet. Der Däne rutschte in eine Hereingabe von Daniel Caligiuri und lenkte den Ball ins eigene Netz. Zuvor hatte Weltmeister Christoph Kramer die Gladbacher in Führung gebracht.

20:00 Vermisstes Flugzeug gefunden - Pilot ist tot

Hameln - Mehr als 24 Stunden suchten Rettungskräfte in Niedersachsen nach einem verschollenen Kleinflugzeug, nun die traurige Gewissheit: Die im Weserbergland vermisste Maschine ist am Abend gefunden worden, der Pilot ist tot. Bei dem 78 Jahre alten Piloten habe nur noch der Tod festgestellt werden können. "Ein Jagdpächter hat das Flugzeug gefunden", berichtete der Polizeisprecher. Der 78 Jahre alte Pilot war am Freitag in Osnabrück gestartet und wurde etwa eine Stunde später in Braunschweig erwartet - dort aber kam er nicht an.

19:58 Kirk Douglas wird 101 - Familie gratuliert dem Hollywoodstar

Los Angeles - An seinem 101. Geburtstag hat Hollywood-Star Kirk Douglas Glückwünsche von seiner Familie und von Tausenden Fans erhalten. "Du bist wahrlich eine lebende Legende! Love, Michael", gratulierte sein Sohn, Oscar-Preisträger Michael Douglas auf seiner Facebook-Seite. Dazu stellte der 73-jährige Promi-Sohn ein Porträt von sich und seinem berühmten Vater ins Netz. Innerhalb weniger Stunden schickten mehr als 6000 Fans ihre Glückwünsche.