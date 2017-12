Deutschland Hilfsorganisation "Brot für die Welt" startet Spendenaktion

Nachrichten-Ticker

18:57 AfD wählt sechs Beisitzer

Hannover - Die AfD hat bei ihrem Parteitag in Hannover zahlreiche Neulinge in den Vorstand gewählt. Fraktionschefin Alice Weidel und die Berliner Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch waren die einzigen Frauen, die sich bei der Wahl der sechs Beisitzer durchsetzen konnten. Von Storch war bisher Vizevorsitzende der AfD. Weidel holte 69,1 Prozent. Vom rechtsnationalen Flügel konnte sich allein Andreas Kalbitz durchsetzen, der die AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg leitet. Weitere Favoriten des Flügels scheiterten.

18:55 Kreise: Seehofer zu Abgang als Ministerpräsident bereit

München - CSU-Chef Horst Seehofer ist grundsätzlich bereit, sein Amt als bayerischer Ministerpräsident bereits vor der Landtagswahl im Herbst 2018 an einen Nachfolger abzutreten. Als möglichen Zeitpunkt habe er das erste Quartal 2018 genannt, erfuhr die dpa aus der engsten Parteiführung. Dies hatte zuvor auch die "Augsburger Allgemeine" gemeldet.

18:45 Junger Mann stirbt auf Heimweg von Disco auf Feld

Holtgast - Auf dem Heimweg von einer Diskothek ist ein 21-Jähriger in Niedersachsen nachts auf einem Feld zu Tode gekommen. Ob der junge Mann erfroren sei, müsse die anstehende Obduktion ergeben, teilte die Polizei mit. Gemeinsam mit Freunden hatte der junge Mann in der Nacht zum Samstag eine Disco in Holtgast an der Nordsee besucht. Dann habe er ein Taxi für den Heimweg nach Plaggenburg nehmen wollen. Weil er dort nicht eintraf, wurde er als vermisst gemeldet. Am Sonntagmittag schließlich wurde er leblos auf einem Feld in Holtgast gefunden.

17:45 Kreise: Seehofer will CSU-Vorsitz, nicht Spitzenkandidatur

München - CSU-Chef Horst Seehofer will auf dem Parteitag im Dezember wieder als Parteivorsitzender antreten, aber 2018 nicht erneut als Spitzenkandidat in die bayerische Landtagswahl ziehen. Das sei sein Vorschlag, erfuhr die dpa aus der engsten Parteiführung. Zuvor hatte dies auch die "Augsburger Allgemeine" gemeldet. Seehofer und die CSU-Spitze berieten in München über das weitere Vorgehen. Spätestens morgen will sich der 68-Jährige offiziell äußern. Seehofer steht seit dem CSU-Bundestagswahlfiasko unter Druck, mindestens eines seiner beiden Spitzenämter abzugeben.

17:44 Berliner Hertha verliert Heimspiel

Berlin - Eintracht Frankfurt ist mit dem sechsten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga auf Tabellenplatz acht geklettert. Die Hessen setzten sich mit 2:1 bei Hertha BSC durch. Die Berliner kassierten damit die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit. Dabei hatte Davie Selke die Gastgeber vor 38 000 Zuschauern im Olympiastadion in Führung geschossen. Marius Wolf glich noch vor der Pause aus, ehe ausgerechnet der ehemalige Hertha-Profi Kevin-Prince Boateng den wichtigen Frankfurter Auswärtserfolg sicherte.