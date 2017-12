Deutschland IG Metall-Chef droht mit schneller Streik-Eskalation

Nachrichten-Ticker

06:44 IG Metall-Chef droht mit schneller Streik-Eskalation

Frankfurt/Main - In der laufenden Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie droht die IG Metall mit einer schnellen Eskalation. "Sollte sich bis Ende Januar nichts an der Position der Arbeitgeber ändern, werden wir darüber nachdenken, ob wir zu 24-Stunden-Warnstreiks greifen oder gleich zur Urabstimmung für Flächenstreiks aufrufen", sagte der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der rekordverdächtigen Auftragslage rechne er aber mit einem Interesse des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall an einer schnellen Lösung.

06:40 Mann bewaffnet sich mit Bratpfanne - Spezialeinheit überwältigt ihn

Aachen - Ein mit Bratpfanne und Messer bewaffneter Mann hat in Aachen an Weihnachten die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Nachbar rief in der Nacht zum Dienstag die Polizei, weil er sich durch Lärm aus der Wohnung des 40-Jährigen gestört fühlte. Als Polizisten den Mann in der Wohnung zur Rede stellen wollten, verweigerte er ihnen den Zutritt und bedrohte die Beamten mit einer Bratpfanne und einem Messer. Eine Spezialeinheit der Polizei überwältigte den Mann, der laut Polizei unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Anschließend sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

05:55 Wohnungseinbrüche: Mehrheit keine Hoffnung in höhere Strafe

Wiesbaden - Das Strafmaß für Einbrecher ist dieses Jahr in Deutschland verschärft worden, aber aus Sicht von fast zwei Dritteln der Erwachsenen dürfte das eher fruchtlos sein. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten rund 60 Prozent der Teilnehmer, dass die höhere Strafe "wahrscheinlich nicht" oder "bestimmt nicht" helfe, die Zahl der Wohnungseinbrüche zu verringern. Beim Einbruch in eine Privatwohnung gilt seit dem Sommer eine Mindeststrafe von einem Jahr Haft statt sechs Monaten.

05:53 Schäfer-Gümbel: Für mögliche GroKo Vertrauen nötig

Wiesbaden - Eine mögliche Neuauflage der großen Koalition im Bund wird nach Einschätzung von SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel auch davon abhängen, ob wieder Vertrauen aufgebaut werden kann. Die Union sei am Ende des Bündnisses in der zurückliegenden Legislaturperiode vertragsbrüchig geworden, sagte der hessische SPD-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Als Beispiele nannte er das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit oder die Entscheidung über den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat. Die Sondierungen für ein mögliches Bündnis zwischen Union und SPD beginnen am 7. Januar.

04:45 Dutertes Sohn nach Drogen-Vorwürfen zurückgetreten

Manila (dpa) – Nach Vorwürfen des Drogenschmuggels ist der älteste Sohn des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte von seinem Amt als Vize-Bürgermeister von Davao zurückgetreten. Paolo Duterte begründete seine Entscheidung mit "unglücklichen Ereignissen" in seinem Privatleben sowie mit "Rufschädigung" durch den Vorwurf des Drogenschmuggels. Der Präsidentensohn musste sich im September im Senat wegen angeblicher Begünstigung von Drogenschmuggel verantworten. Präsident Duterte ist ein Verfechter eines harten Kurses gegen Drogenhändler.