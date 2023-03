Deutschland Industrie steigert Produktion zu Jahresbeginn deutlich

Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent gerechnet. Der deutliche Rückgang vom Dezember wurde mit 2,4 Prozent milder ausgewiesen als bislang mit 3,1 Prozent angenommen.

Die Produktionsentwicklung folgt auf einen spürbaren Auftragszuwachs, den die Statistiker am Dienstag meldeten. "Das ist ein echtes Lebenszeichen von der Industrie", kommentierte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg die Entwicklung. "Eine rundum gute Zahl zum Jahresbeginn, dazu die Aufwärtsrevision für den Dezember." Etwas zurückhaltender äußerte sich Ökonom Ralph Solveen von der Commerzbank: Die Zahlen zeigten, dass die Entwicklung in der Industrie nicht so schwach sei, wie es nach den Dezember-Zahlen zu befürchten gewesen sei.