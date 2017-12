Deutschland Jusos warnen vor SPD-Sonderparteitag Mitte Januar

Nachrichten-Ticker

02:46 Jusos warnen vor SPD-Sonderparteitag Mitte Januar

Berlin - Die SPD-Jugend hat davor gewarnt, den Sonderparteitag wie derzeit geplant am 14. Januar abzuhalten. Sollte die Parteispitze daran festhalten, wäre das den Delegierten gegenüber eine Hypothek", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert der "Rheinischen Post". Ihnen blieben dann nur zwei Tage, um die Ergebnisse nach der ebenfalls geplanten Vorstandsklausur zu beraten. Insbesondere der inhaltlichen Debatte müsse dann aber Raum gegeben werden. Für den 14. Januar hat die SPD vorläufig einen Sonderparteitag angesetzt, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union entscheiden soll.

02:43 Zentralrat der Juden: Antisemitismus in Moscheen stärker bekämpfen

Berlin - Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat an die Muslimverbände appelliert, stärker gegen antisemitische Tendenzen in Moscheegemeinden vorzugehen. "Repräsentanten der Muslime haben sich durchaus gegen Antisemitismus positioniert", sagte der Präsident des Zentralrates, Josef Schuster, der Zeitung "Die Welt". Das Problem aber sei, dass die muslimischen Verbände meist nur einen kleinen Teil der Moscheegemeinden erreichten. Und hier müsse man leider sehen, dass "weiterhin Vorbehalte gegen Juden und gegen Israel verbreitet werden und von Imamen entsprechend gepredigt wird."

02:07 Zwei Tote nach Erdbeben vor Indonesien

Jakarta - Bei einem schweren Erdbeben sind auf der indonesischen Insel Java mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei ältere Frauen seien von den Trümmern ihrer Häuser erschlagen worden, sagte ein Katastrophenschutzsprecher. Mindestens sieben Menschen seien verletzt worden. Mehr als 100 Häuser seien beschädigt worden oder zusammengestürzt. Eine Tsunamiwarnung für die Provinzen Westjava und Zentraljava wurde am frühen Morgen wieder aufgehoben. Den Messungen der indonesischen Erdbebenwarte zufolge betrug die Stärke des Bebens 6,9.

02:04 Bürgermeisterin rechnet vorerst nicht mit Rückkehr von Linda W.

Pulsnitz - Die Bürgermeisterin der sächsischen Stadt Pulsnitz, Barbara Lüke, rechnet vorerst nicht damit, dass die im Irak festgenommene IS-Sympathisantin Linda W. in ihre Heimat zurückkehren wird. "Eine Rückkehr nach Pulsnitz steht auf absehbare Zeit überhaupt nicht an", sagte sie der "Mitteldeutschen Zeitung". Das müsse zunächst mal der Irak entscheiden. Dann wäre Deutschland an der Reihe. Die Bundesanwaltschaft hatte angekündigt, hart gegen nach Deutschland zurückkehrende Frauen aus IS-Gebieten vorgehen zu wollen, selbst wenn sie nicht für die Terrormiliz gekämpft haben.

01:13 Drei Viertel der Erzieher für Tablet und Co. in der Kita

Berlin - Tablets, Laptops und Co. im Kindergarten? Gut 75 Prozent der Erzieherinnen und -Erzieher in Deutschland sind einer Umfrage zufolge der Ansicht, dass Kinder bereits in der Kita eine Möglichkeit haben sollten, den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Geräten zu erlernen. 41 Prozent stimmten einer entsprechenden Aussage in der Befragung "voll und ganz zu", weitere 34,2 Prozent stimmten "eher zu". 18,4 Prozent stimmten "eher nicht" zu, 6,4 Prozent "überhaupt nicht". Das Umfragezentrum Bonn hatte bundesweit mehr als 700 pädagogische Fach- und Leitungskräfte befragt.