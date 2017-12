Deutschland Kirchen rufen zu Gottvertrauen auf

Nachrichten-Ticker

00:19 Macrons grüßen aus dem Élyséepalast - mit Hund Nemo

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Frau Brigitte haben ihren Landsleuten Festtagsgrüße mit einem Foto gesendet, auf dem auch Labradormischling Nemo zu sehen ist. In der prächtigen Eingangshalle des Élyséepalastes mit Kronleuchter blickt das Präsidentenpaar auf den Hund, der auf seinen Hinterpfoten steht. "Wir wünschen allen unseren Mitbürgern fröhliche Weihnachten und schöne Feiern zum Jahresende. Brigitte und Emmanuel Macron", heißt es in der Twitter-Nachricht. Wo die Macrons Weihnachten verbringen, blieb offen.

23:47 Kirchen rufen zu Gottvertrauen auf

Berlin - Zu Weihnachten haben die Kirchen in Deutschland die nachlassende Gläubigkeit bedauert und die Menschen zu mehr Gottvertrauen aufgerufen. "Gott wird aus dem Lebensband einer Gesellschaft, eines Landes, des täglichen Lebens herausgeschnitten", sagte der evangelische Landesbischof Hannovers, Ralf Meister, in seiner Heiligabend-Predigt. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagte in seiner Predigt, das Weihnachtsfest gebe eine Antwort auf die Frage, was die Gesellschaft zusammen halte.

23:14 Spaniens König ruft Katalanen zu Verantwortung auf

Madrid - Der spanische König Felipe VI. hat die politischen Entscheidungsträger in Katalonien drei Tage nach dem Erfolg der Separatisten bei der dortigen Parlamentsneuwahl zu verantwortlichem Handeln aufgerufen. "In Katalonien darf der Weg nicht erneut zu Konfrontation oder Ausschluss führen", warnte Felipe in seiner Weihnachtsansprache. Die Rede wurde am Abend vom spanischen Staatsfernsehen ausgestrahlt. Felipe forderte, in Katalonien müssten wieder "Gelassenheit, Stabilität und gegenseitiger Respekt herrschen".

22:43 Papst ruft bei Christmette zu Mitgefühl für Verfolgte auf

Rom - Papst Franziskus hat bei der Christmette an Heiligabend dazu aufgerufen, Verfolgte und Vertriebene mit offenen Armen aufzunehmen. "Hinter den Schritten von Maria und Josef verbergen sich viele Schritte. Wir sehen die Spuren ganzer Familien, die auch heute gezwungen sind, von zu Hause wegzugehen", sagte der Pontifex bei der Messe vor Tausenden Gläubigen im Petersdom in Rom. "Wir sehen die Spuren von Millionen Menschen, die nicht freiwillig gehen, sondern gezwungen sind, sich von ihren Lieben zu trennen, weil sie aus ihrem Land vertrieben werden."

21:48 Christen aus aller Welt feiern im Heiligen Land Weihnachten

Bethlehem - Tausende von Christen aus aller Welt haben im Heiligen Land Weihnachten gefeiert. In Bethlehem traf am frühen Nachmittag die traditionelle Weihnachtsprozession ein, die von Jerusalem aus aufgebrochen war. Die Feiern werden in diesem Jahr überschattet von der Krise um die umstrittene Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA. In Bethlehem, werden über die Feiertage rund 10 000 Besucher erwartet. Der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa wollte später auch die Mitternachtsmesse in der St. Katharinenkirche neben der Geburtskirche in Bethlehem zelebrieren.