Deutschland Koalitionsrunde tagt zur Rente

Berlin - Bei einem Treffen in Kanzleramt suchen die Koalitionsspitzen nach Lösungen in strittigen Fragen der Renten- und Arbeitsmarktpolitik gesucht. Kanzlerin Angela Merkel kam dazu am Abend in Berlin mit CSU-Chef Horst Seehofer sowie Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz zusammen. Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit nach dem voraussichtlich bis tief in die Nacht dauernden Treffen ist nicht geplant. Seehofer hatte sich zuvor optimistisch geäußert, dass die große Koalition ein Signal der Handlungsfähigkeit setzen kann.