Nachrichten-Ticker

11:47 Weltweite Weinproduktion steigt um zwölf Prozent

Paris - Die weltweite Weinerzeugung hat in diesem Jahr nach einem historischen Tief 2017 wieder kräftig um zwölf Prozent angezogen. Nach einer ersten Schätzung der Internationalen Organisation für Rebe und Wein brachten die Winzer 282 Millionen Hektoliter in ihre Keller - nach 251 Millionen Hektoliter im Vorjahr. Dies sei eines der besten Ergebnisse seit dem Jahr 2000, teilte die Organisation in Paris mit. Italien verteidigte den ersten Platz in der Rangliste der wichtigsten Weinproduktionsländer.

11:46 Fujitsu schließt Werk in Augsburg

Augsburg - Der japanische Computerkonzern Fujitsu macht bis zum Jahr 2020 sein Werk in Augsburg dicht. "Die Schließung betrifft alle 1500 Beschäftigten des Standorts", teilte ein Sprecher am Freitag mit. Auch etwa 300 Jobs an anderen deutschen Standorten sind gefährdet. Die Schließung des Augsburger Werks sei Teil eines größeren Konzernumbaus, hieß es zur Begründung. Künftig wolle Fujitsu die Entwicklung, Fertigung und Logistik nach Japan verlagern.

11:19 Schäfer-Gümbel: "Es wird zu viel gelabert und zu wenig gemacht"

Berlin - Die Vertrauenskrise der großen Koalition in Berlin hat nach Ansicht des hessischen SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel damit zu tun, dass die Bevölkerung zu wenig Ergebnisse sieht. "Es wird zu viel gelabert und zu wenig gemacht", sagte Schäfer-Gümbel, der auch SPD-Bundesvize ist, im ZDF-"Morgenmagazin" mit Blick auf die stark gesunkenen Umfragewerte für Union und SPD. Am Sonntag wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Laut dem ZDF-"Politbarometer" müssen CDU und SPD deutliche Verluste hinnehmen.

11:05 Papst Franziskus guckt vom Kölner Dom herunter

Köln - Die Besucher des Kölner Doms werden künftig von Papst Franziskus begrüßt: Eine kleine Statue am Haupteingang trägt unverkennbar die Züge des amtierenden Pontifex. Das freundlich lächelnde Päpstchen ist vor kurzem neu dazugekommen, weil eine frühere Figur im Baldachin des Portals ersetzt werden musste. Eine Steinmetzmeisterin habe Franziskus auf diese Weise am Dom untergebracht, sagte Domarchivar Klaus Hardering am Freitag.

11:04 Tennis-Star Caroline Wozniacki an Arthritis erkrankt

Singapur - Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki leidet an einer Autoimmunkrankheit. Nach ihrem Aus bei den WTA Finals in Singapur erklärte die Dänin, dass bei ihr vor den US Open im August rheumatoide Arthritis festgestellt worden sei. Bei einer rheumatoiden Arthritis kommt es unter anderem zu Entzündungen und Schwellungen der Gelenke. Die Krankheit ist nicht heilbar, kann bei rechtzeitiger Diagnose aber gut behandelt werden.