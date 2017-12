Deutschland Kramp-Karrenbauer will Altersfeststellung von Flüchtlingen

Nachrichten-Ticker

03:13 Auto kracht in SPD-Parteizentrale

Berlin - Ein Auto ist an Heiligabend in die SPD-Parteizentrale in Berlin gekracht. Das sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

02:50 Guatemala will Botschaft nach Jerusalem verlegen

Guatemala-Stadt - Als erster Staat will Guatemala der umstrittenen Entscheidung der USA folgen und seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Das kündigte Präsident Jimmy Morales über die sozialen Medien an. Er habe Außenministerin Sandra Jovel angewiesen, die entsprechenden Schritte zum Umzug einzuleiten. Die UN-Vollversammlung hatte am Donnerstag mit großer Mehrheit die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump von Anfang Dezember verurteilt. Guatemala hatte gegen die nicht bindende Resolution der Vollversammlung gestimmt.

02:07 Auf A7 von Auto mitgeschleift - 17-Jährige in Lebensgefahr

Bad Grönenbach - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 ist an Heiligabend im Unterallgäu eine junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Ein 35-Jähriger fuhr demnach gestern Nachmittag zwischen Bad Grönenbach und Woringen aus ungeklärter Ursache auf das Auto auf, in dem die 17-Jährige mit ihrer Familie saß. Beide Autos gerieten ins Schlingern. Die 17-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert, das anschließend in die Mittelleitplanke krachte. Das Auto des 35-Jährigen überschlug sich und blieb in einem Graben liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerst Verletzte in eine Klinik.

02:03 Perus Ex-Präsident aus humanitären Gründen begnadigt

Lima - Der inhaftierte, schwer kranke peruanische Ex-Präsident Alberto Fujimori ist von Staatschef Pedro Pablo Kuczynski aus humanitären Gründen begnadigt worden. Das teilte die Präsidialkanzlei in Lima mit, wie die Medien des Landes berichteten. Fujimori war unter anderem wegen Verstoßes gegen die Menschenrechte und Korruption während seiner Amtszeit von 1990 bis 2000 sowie wegen des Einsatzes von Todesschwadronen zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Der Ex-Präsident, der seine Strafe seit 2007 verbüßt, gilt als schwer herzkrank. Er war am Samstag ins Krankenhaus gebracht worden.

01:48 Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

Washington - Fünf Menschen sind beim Absturz eines privaten Kleinflugzeuges in Florida ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine war unmittelbar nach dem Start bei dichtem Nebel am Boden zerschellt, teilte der Sheriff von Polk County über Twitter mit. "Aus unbekanntem Grund, aber vermutlich wegen des Nebels" sei die Cessna abgestürzt, schrieb der Sheriff über "die schreckliche Tragödie an Weihnachten".