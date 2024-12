Kriminalität: Nach Zerstörungsfahrt mit Bagger: Polizei erschießt Mann

Grünsfeld - Die Fahrt dauerte laut Polizeiangaben mehr als 50 Minuten - eine knappe Stunde, in der sich Szenen wie aus einem Actionfilm im Main-Tauber-Kreis abspielen. Ein Mann bringt am Silvesternachmittag einen Bagger in seine Gewalt, zerstört damit Gebäude und Fahrzeuge, liefert sich kilometerweit eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Drei Beamte werden dabei verletzt.