Tarife Metaller wollen deutliche Lohnsteigerungen

Das wurde am Donnerstag bei den bundesweiten Sitzungen der regionalen Tarifkommissionen deutlich, die zum 30. Juni ihre exakte Tarifforderung festzurren wollen. Diese müssen dann nach dem bisherigen Ablaufplan noch am 11. Juli vom Bundesvorstand der Gewerkschaft bestätigt werden. Die Verträge für rund 3,7 Millionen Beschäftigte in den Kernbranchen der deutschen Industrie laufen Ende September aus.

Nach vier Jahren ohne Tabellenerhöhung und Zurückhaltung in der Corona-Krise erwarteten die Beschäftigten auch angesichts der enormen Preissteigerungen eine deutliche Entgeltsteigerung, sagte Bayerns Bezirksleiter Johann Horn nach der Diskussion. Diese müssten -anders als Einmalzahlungen - dauerhaft in die Gehaltstabellen einfließen. Schon jetzt sei klar, dass ein "deutliches Plus bei den Entgelten" nötig sei, meinte auch der Bezirkschef von Niedersachsen-Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger. Die Beschäftigten müssten wegen der rasanten Inflation und angesichts oft üppiger Unternehmensgewinne dringend finanziell bessergestellt werden.