Deutschland Netzagentur stoppt Abzocke mit teuren Handy-Rückrufen

13:14 SPD-Vorstand für ergebnisoffene Gespräche mit Union

13:12 Elton John trauert um seine Mutter

London - Popstar Elton John trauert um seine Mutter Sheila Farebrother. Er habe sie erst vor einer Woche gesehen, schrieb der britische Musiker auf Instagram. "Reise gut, Mama. Ich danke dir für alles. Ich werde dich so sehr vermissen. In Liebe, Elton." Zwischen den beiden hatte nach einem heftigen Streit jahrelang Funkstille geherrscht, sie hatten sich dann aber wieder versöhnt.

13:06 68. Berlinale startet mit neuem Film von Wes Anderson

Berlin - Die 68. Berlinale wird mit dem neuen Film von US-Regisseur Wes Anderson eröffnet. Zum Auftakt des Festivals werde am 15. Februar als Weltpremiere Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs – Ataris Reise" gezeigt, teilten die Berliner Filmfestspiele mit. Anderson ist schon ein echter Berlinale-Stammgast. Im internationalen Wettbewerb um den Goldenen Bären zeigte der Texaner bereits drei Filme: 2002 "Die Royal Tenenbaums", 2005 "Die Tiefseetaucher" und "Grand Budapest Hotel", der 2014 den Großen Preis der Jury gewann.

12:46 Bundesregierung begrüßt Hafterleichterung für Yücel

Berlin - Die Bundesregierung hat die Hafterleichterung für den Journalisten Deniz Yücel in der Türkei begrüßt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, das sei ein kleiner Schritt zur Verbesserung der Haftumstände, den man als solchen auch positiv zur Kenntnis nehme. Gleichzeitig bekräftigte er die Forderung der Bundesregierung nach Freilassung der in der Türkei aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen. Yücels Anwalt hatte am Sonntag mitgeteilt, dass der "Welt"-Journalist nicht mehr in Einzelhaft sitze.