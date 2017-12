Deutschland Parteispitzen loten Regierungschancen aus

07:10 Streit in Neuseeland über Maori-Begriffe in den Nachrichten

Wellington - In Neuseeland gibt es Streit über die Benutzung von Begriffen aus der Sprache der Maori-Ureinwohner in den Nachrichten. Beim öffentlich-rechtlichen Sender Radio New Zealand gehen regelmäßig Beschwerden ein, wenn zum Beispiel im Wetterbericht nicht von "New Zealand" die Rede ist, sondern von "Aotearoa", wie der Pazifikstaat in der Maori-Sprache Te Reo heißt. Maori Te Reo ist in Neuseeland ebenso wie Englisch offizielle Amtssprache. Viele beklagen sich über "Kauderwelsch".