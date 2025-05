Ortenaukreis: Polizist erschoss in Lahr wohl Ex-Partnerin und sich selbst

Pistole "in unmittelbarer Nähe" der Leiche des Mannes

Nachbarn hatten am Mittwochabend Knallgeräusche aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gehört und die Polizei verständigt. Diese fand die beiden Toten und "in unmittelbarer Nähe" zur Leiche des Mannes die Pistole. Nach ersten Einschätzungen der Kriminalbeamten gab es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen.