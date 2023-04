Kriminalität Tatverdächtiger nach Attacke in Duisburg auf der Flucht

Am Feierabend trainieren Freizeitsportler in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt. Gegen 17.40 Uhr gibt es plötzlich Alarm. Die Polizei fahndet nach mindestens einem Tatverdächtigen.