Deutschland Polizist aus Thüringen wird "Mister Germany 2018"

01:04 Chef der Arabischen Liga: Vertrauen in USA gestört

Gaza - Der Generalsekretär der Arabischen Liga sieht das Vertrauen in die USA als Vermittler im Nahost-Konflikt als gestört. Der umstrittene US-Entschluss zur Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt werfe "Fragen zu ihrer Rolle und ihrer Verpflichtung für die Stärkung von Stabilität und Frieden in der Region auf", sagte Ahmed Abul Gheit bei einer Dringlichkeitssitzung des Staatenbundes in Kairo. Seit der Entscheidung von US-Präsidnet Donald Trump kommt es im Heiligen Land zu Unruhen. Die Zahl der getöteten Palästinenser ist auf vier gestiegen.

00:42 Söder: Unions-Zuwanderungskompromiss gute Basis

Berlin - Vor dem neuen Anlauf zu einer Regierungsbildung pocht der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf den Unionskurs in der Flüchtlingspolitik. Bürgerversicherung und Steuererhöhungen seien nicht die Antworten auf die drängenden Fragen, sagte der CSU-Politiker der "Welt am Sonntag" mit Blick auf SPD-Kernpunkte. Stattdessen gehe es um Zuwanderung und Familiennachzug. Hier sei etwa "der gemeinsame Kurs mit der CDU in der Flüchtlingspolitik" eine gute Basis für die Verhandlungen.

00:20 Spendengala statt Weihnachtsfeier: Neuer zeigt "Ein Herz für Kinder"

Berlin - Prominente mit Herz, Kinder mit bewegenden Schicksalen und eine Millionenspende: Bei der Benefizgala "Ein Herz für Kinder" sind am Vorabend des zweiten Advent mehr als 17,5 Millionen Euro für soziale Hilfsprojekte zusammengekommen. Bei der live im ZDF ausgestrahlten Sendung aus Berlin nahmen Prominente wie Vitali Klitschko, Timo Werner, Sylvie Meis oder die hochschwangere Cathy Hummels Spendenanrufe entgegen. Der derzeit verletzte Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer bekam für sein soziales Engagement das "Goldene Herz" überreicht.

23:47 Polizist aus Thüringen wird "Mister Germany 2018"

Linstow - Der Leichtathlet Pascal Unbehaun aus Erfurt ist "Mister Germany 2018". Der 21-jährige Polizist und Leistungssportler aus Thüringen setzte sich bei einer Gala-Veranstaltung in einem Ferienresort in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern gegen 15 Konkurrenten durch. Unbehaun hatte sich als "Mister Mitteldeutschland 2017" für das Finale qualifiziert. Auf Platz zwei kam mit dem "Mister Sachsen 2017" Edison Hoti ebenfalls ein Polizist. Platz drei belegte Maik Geilenbrügge aus Sprockhövel, der "Mister Nordrhein-Westfalen 2017".

23:03 "Get the party started": Pink singt vor 800 Fans in Berlin

Berlin - US-Sängerin Pink hat vor 800 Fans ein Konzert in Berlin gegeben. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin performte mit ihrer Band in der Columbiahalle alt-bekannte Songs wie "Get the party started" - aber auch Lieder ihres erst Mitte Oktober veröffentlichten Albums "Beautiful Trauma". "You are great!", rief die zweifache Mutter ihrem Publikum von der Bühne aus zu, schüttelte Hände, machte Selfies mit den Fans und gab Autogramme. Ab März wird die 38-Jährige mit ihrem neuen Album auf Welt-Tournee gehen.