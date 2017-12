Deutschland Preisunterschiede nach Geschlecht

Nachrichten-Ticker

04:15 RTL behält Formel-1-Rechte und holt Rosberg

Köln - RTL wird auch in den kommenden drei Jahren die Formel 1 übertragen und hat mit dem früheren Weltmeister Nico Rosberg einen prominenten Nachfolger für Niki Lauda als TV-Experte gefunden. Der Kölner Privatsender konnte sich mit dem Rechteinhaber auf eine Verlängerung des ausgelaufenen Vertrags einigen. Dies gab RTL am Abend bekannt. Somit werden alle Grand Prix weiter im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Die Mediengruppe RTL sicherte sich zudem die Rechte an der Europa League und baut damit ihr Fußball-Paket aus.

03:45 Chef des Beamtenbunds für Minderheitsregierung

Berlin - Vor dem heutigen Spitzengespräch von Union und SPD zur Regierungsbildung hat der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, für eine Minderheitsregierung der Union plädiert. "Eine Minderheitsregierung würde auch Chancen bieten", sagte Silberbach. "Die Union würde das Signal an die Bürger aussenden, dass sie das Wählervotum ernst nimmt. Denn sie könnte mit wechselnden Mehrheiten wichtige Projekte durchsetzen", sagte der dbb-Vorsitzende. Heute wollen Union und SPD über den Zeitplan und voraussichtlich auch über mögliche Themenblöcke bei Sondierungsgesprächen reden.

03:43 Preisunterschiede nach Geschlecht

Berlin - Viele Produkte oder Dienstleistungen sind nach einem Medienbericht für Männer und Frauen unterschiedlich teuer. Bei 4 Prozent der Produkte und 30 Prozent der Dienstleistungen gebe es nach einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes entsprechende Preisunterschiede, meist zulasten von Frauen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Die ihr vorliegende Studie wird heute in Berlin vorgestellt. Die Verbraucherzentralen fordern die Politik zum Handeln auf.

03:22 Saudi-Arabien fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

Riad - Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Das ballistische Geschoss sei südlich von Riad in der Luft zerstört worden, berichtete der saudische Oberst Turki al-Malki in einer Stellungnahme des Informationsministeriums. Es sei aber niemand verletzt worden. Die Rakete sei demnach von den Huthi-Rebellen im Jemen abgefeuert worden. Ein Anführer der Aufständischen bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, Ziel sei der Al-Jamamah-Palast in Riad gewesen.

03:22 UN-Vollversammlung könnte über Jerusalem-Resolution abstimmen

New York - Nach dem Veto der USA im UN-Sicherheitsrat wollen zahlreiche Mitgliedsstaaten eine Jerusalem-Resolution zur Abstimmung in die UN-Vollversammlung bringen. Das Treffen solle morgen stattfinden, sagte ein UN-Sprecher in New York. Am Montag hatten die USA im Sicherheitsrat eine Resolution blockiert, die US-Präsident Donald Trumps Entscheidung zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels rückgängig machen sollte. Die 14 übrigen Mitglieder des Gremiums hatten dem von Ägypten vorgelegten Entwurf zugestimmt.