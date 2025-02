Tod mit 93 Jahren Unsterblich mit "Knieritz an der Knatter": Ernst Hilbich

Weil er unter diesen Voraussetzungen nicht viel erwartete, war er immer dankbar und ein wenig erstaunt über alles, was kam. "Ich hatte immer wahnsinniges Glück, ich bin immer weitergereicht worden." Seine elf Jahre beim Düsseldorfer Kom(m)ödchen waren die beste Zeit, meinte er im Rückblick.

"Das, was ich da machen konnte, war toll. Außerdem bin ich rumgekommen: Wir waren zwei Mal in New York. Nur verdienen konnte ich nichts, denn doll bezahlt wurde man damals beim Kabarett nicht." Deshalb übernahm er seit den 60er Jahren zunehmend Rollen beim Film und beim Fernsehen.

Berühmt warseine Willy-Brandt-Nummer

Dazu kamen Hörspiele. In der Augsburger Puppenkiste gehörte er zum festen Sprecher-Ensemble. Er war das Piano spielende Wildschwein Baby Hübner in "Katze mit Hut" und das Burggespenst Lülü. Aber seine Lieblingsrolle war das Sams. "Um mir zu helfen, haben sie mir immer meine Puppe an den Mikroständer gehängt." Manchmal sprach er zu schnell, dann bekam er den Wink: "Langsam, sonst kommt die Puppe nicht mit."