Deutschland Scholz warnt vor Panikmache in Debatte um Rentenfinanzen

14:04 Scholz warnt vor Panikmache in Debatte um Rentenfinanzen

Berlin - Vizekanzler Olaf Scholz hat seinen Vorstoß für eine Renten-Stabilisierung bis 2040 verteidigt und vor Panikmache mit überzogenen Zahlen gewarnt. Schon in der Vergangenheit sei viel für stabile Rentenfinanzen getan worden, sagte der Finanzminister bei einer Bürger-Fragerunde in der Bundespressekonferenz. Die jetzige Bundesregierung habe ein stabiles Rentenniveau bis 2025 vereinbart. "Deshalb kann man auch gucken, wie kriegen wir den Rest jetzt hin."

14:02 Merkel trauert um verstorbenen US-Republikaner McCain

12:58 Feuer bei Berlin - Techniker gehen Verdacht auf Brandstiftung nach

Treuenbrietzen - Noch während der Löscharbeiten in den Wäldern von Brandenburg haben Kriminaltechniker nach möglichen Hinweisen auf Brandstiftung gesucht. Da der Brand an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen war, könne eine solche Tat nicht ausgeschlossen werden, hieß es aus dem Innenministerium. Auch lägen "weitere Hinweise" vor, hatte Innenminister Karl-Heinz Schröter nach einer Lagebesprechung vor Ort gesagt. Details wolle man nicht nennen. Wann mit ersten Ergebnissen der Spurensuche zu rechnen sei, könne man noch nicht sagen.

12:57 Videospielmesse Gamescom in Köln endet mit Besucherrekord

Köln - Die Video- und Computerspielmesse Gamescom hat in ihrem Jubiläumsjahr einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Rund 370 000 Menschen kamen nach Angaben der Veranstalter in die Kölner Messehallen, um sich neue Spiele und Technik-Innovationen anzuschauen oder als Fachbesucher Geschäfte einzufädeln. Auch die Zahl der Aussteller wuchs von 919 auf 1037. Die Messe hatte am Dienstag mit einem Fachbesuchertag begonnen, von Mittwoch an durften auch alle Hobby-Spieler rein.