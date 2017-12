Deutschland Schulz verteidigt Vorstoß für Vereinigte Staaten von Europa

Nachrichten-Ticker

14:12 Berichte: Israel will Siedlungsbau in Jerusalem vorantreiben

Jerusalem - Nach der Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA will Israel nach Medienberichten den Bau von Siedlerwohnungen in Jerusalem vorantreiben. 14 000 neue Wohnungen sollen entstehen, davon 6000 in Ost-Jerusalem, berichtete die Zeitung "Maariv". Das wäre der erste große Entwicklungsplan in Ost-Jerusalem in den vergangenen 20 Jahren, schreibt die Internetseite. Trump hatte am Mittwoch in einem historischen Alleingang Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Die Palästinenser reagierten empört, Israel dagegen euphorisch.

14:01 Zweite Festnahme nach Missbrauch einer Vierjährigen

Delmenhorst - Im Fall eines sexuell missbrauchten vierjährigen Mädchens aus Niedersachsen hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der 39-jährige Bremer sitzt in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei in Delmenhorst mit. Der Fall hatte wegen der aufsehenerregenden Fahndung mit Bildern des Mädchens aus dem Internet bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die Ermittler gehen davon aus, das der Festgenommene mit mehreren Taten in Verbindung steht.

13:49 Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Armee

Jerusalem - Nach den muslimischen Freitagsgebeten ist es zu Zusammenstößen von Palästinensern mit israelischen Sicherheitskräften gekommen. Tausende demonstrierten in Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen gegen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt von Israel. Palästinenser verbrannten im Westjordanland Reifen und warfen Steine und Flaschen auf israelische Soldaten. Es kam zu Ausschreitungen in mehreren Städten mit Dutzenden Verletzten durch den Einsatz von Tränengas und Gummimantelgeschossen.

13:49 Schulz verteidigt Vorstoß für Vereinigte Staaten von Europa

Berlin - Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat seinen Vorstoß für die Umwandlung der Europäischen Union in die Vereinigten Staaten von Europa gegen Kritik aus der Union verteidigt. Beim SPD-Parteitag in Berlin antwortete er den Skeptikern mit einem Zitat des englischen Dichters Robert Browning. "Ich wage von Dingen zu träumen, die es niemals gab, und frage: Warum nicht?" Schulz fügte hinzu: "Lasst uns in diesem Sinne die Vereinigten Staaten von Europa schaffen." Schulz hatte gestern gefordert, die Idee von den Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 zu realisieren.

12:42 Betrunkener Jäger läuft in slowakischer Bar Amok

Hurbanovo - Zwei Menschen sind in der Slowakei beim Racheakt eines Jägers in einer Bar gestorben. Der 61-Jährige war in der Nacht in der Kleinstadt Hurbanovo aus dem Lokal verwiesen worden, weil er betrunken war, teilte die Polizei auf ihrer Internetseite mit. Wenige Stunden später kehrte der Mann mit einem Gewehr und einer Pistole zurück. Zunächst gab er Schüsse auf die Kellnerin ab. Deren Freund, der sie schützen wollte, traf er zunächst in die Beine und tötete ihn dann mit einem Kopfschuss. Anschließend erschoss er sich selbst.