Deutschland Söder: Zuwanderungskompromiss Basis bei Gesprächen mit SPD

Nachrichten-Ticker

00:45 Kreise: Merkel nimmt Mitte Dezember an CSU-Parteitag teil

Berlin - Nach ihrem Fernbleiben im vergangenen Jahr nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel Mitte Dezember wieder am Parteitag der CSU teil. Die Kanzlerin werde direkt vom EU-Gipfel in Brüssel nach Nürnberg reisen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Unionskreisen. Wegen unterschiedlicher Positionen im Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge hatte die CDU-Vorsitzende vergangenen November auf ihren Besuch auf dem CSU-Parteitag in München verzichtet - ein Bruch mit einer jahrelangen Tradition. Im Gegenzug fuhr auch CSU-Chef Horst Seehofer nicht zum CDU-Parteitag nach Essen.

23:55 Mann sticht auf Sachbearbeiter im Jobcenter ein

Hattingen - In einem Jobcenter in Hattingen in Nordrhein-Westfalen hat ein Mann einen Sachbearbeiter mit einem Messer attackiert. Der Mitarbeiter wurde am Bauch und am Oberkörper verletzt. Das Opfer brachte sich hinter einer Tür in Sicherheit, der Angreifer floh daraufhin aus dem Gebäude. Die Polizei konnte den Verdächtigen wenig später festnehmen. Er gestand den Angriff und gab als Motiv an, dass ihm Leistungen gekürzt worden seien. Wie schwer der Sachbearbeiter verletzt wurde, ist noch unklar.

23:50 "House of Cards" bekommt sechste Staffel - ohne Spacey

New York - Die Polit-Serie "House of Cards" bekommt eine finale sechste Staffel - allerdings ohne Hauptdarsteller Kevin Spacey. Die Produktion von acht neuen Folgen werde Anfang 2018 beginnen, teilte der Streamingdienst Netflix mit. Die Produktion der Serie war auf Eis gelegt worden, nachdem Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Spacey ans Licht gekommen waren. Er spielte in "House of Cards" den rücksichtslosen US-Präsidenten Frank Underwood. Netflix hatte im Zuge der Vorwürfe die Zusammenarbeit mit Spacey aufgekündigt.

22:58 Trumps jüngstes Einreiseverbot darf in Kraft treten

Washington - Die jüngsten Einreisebeschränkungen der US-Regierung für Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern dürfen vollständig in Kraft treten. Das hat der Oberste Gerichtshof in Washington entschieden. Das Einreiseverbot darf damit umgesetzt werden, vor nachgeordneten Gerichten laufen aber noch Verfahren dagegen. Betroffen sind Menschen aus dem Iran, Tschad, Libyen, Somalia, Syrien und dem Jemen. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, er wolle mit der Maßnahme die Terrorbedrohung für die USA verringern.

22:44 US-Börsen: Dow reduziert Gewinne

New York - Der Dow Jones hat seine anfangs deutlichen Gewinne merklich reduziert. Der Schlussstand des US-Leitindex von 24 290 Punkten bedeutet noch ein Plus von 0,24 Prozent. Der Euro kostete im US-Handel zuletzt 1,1862 Dollar.