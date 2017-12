Deutschland SPD entscheidet über Gespräche mit der Union

Nachrichten-Ticker

02:07 USA erkennen Jerusalem als Israels Hauptstadt an

Washington - In einer höchst umstrittenen Entscheidung hat US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel anerkannt. Trump wies das Außenministerium an, mit dem Prozess zur Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu beginnen. Der Schritt der USA stieß - außer in Israel - international auf Kritik. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel distanzierten sich davon auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und UN-Generalsekretär António Guterres. Jerusalem gilt als einer der fundamentalen Streitpunkte im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern.

01:50 SPD entscheidet über Gespräche mit der Union

Berlin - In Berlin beginnt heute ein dreitägiger Parteitag der SPD. Die Sozialdemokraten wollen entscheiden, ob sie Gespräche mit der Union über eine große Koalition aufnehmen. Anschließend stellt sich Parteichef Martin Schulz zur Wiederwahl. Die SPD hatte sich nach ihrem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl dazu entschlossen, in die Opposition zu gehen. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche soll diese Entscheidung nun auf dem Parteitag revidiert werden.

01:46 Zwei Tote in Wohnwagen in Hamburg gefunden

Hamburg - Auf einem Campingplatz im Hamburger Stadtteil Ochsenwerder hat die Polizei zwei Tote in einem Wohnwagen gefunden. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, sagte ein Feuerwehrsprecher. Als Ursache werde ein Defekt an der Gasheizanlage des Wohnmobils vermutet. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder Suizid gab es demnach zunächst nicht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Fahrzeug nur mit Atemschutzmasken betreten können und eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration im Inneren gemessen, sagte der Sprecher.

00:53 "The Surge" als bestes deutsches Computerspiel 2017 ausgezeichnet

Köln - Das Computerspiel "The Surge" hat in Köln den diesjährigen Deutschen Entwicklerpreis in der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" erhalten. Hinter dem Action-Spiel steht das Frankfurter Studio Deck13 Interactive, das insgesamt in drei Kategorien ausgezeichnet wurde. Den Innovationspreis sowie die Auszeichnung für die "Beste Story" erhielt das Spiel "Orwell" von Osmotic Studios. Der Entwicklerpreis wurde in diesem Jahr zum 14. Mal vergeben.

00:49 Lagerfeld und Chanel zeigen große Schau in Elbphilharmonie

Hamburg - Star-Designer Karl Lagerfeld hat mit einer exklusiven Modenschau und prominenten Gästen in der Hamburger Elbphilharmonie Premiere gefeiert. Für Chanel machte er den Großen Saal des Konzerthauses am Abend erstmals zum Laufsteg. Die legendäre Pariser Modemarke stellte in der "Métiers d'Art"-Schau Entwürfe vor, die die Handwerkskunst der an Chanel angegliederten Ateliers zeigen. Wie bei den Pariser Schauen des Modehauses drängten sich auch in Hamburg internationale Stars: Hollywood-Schauspielerin Kristen Stewart kam im Luxus-Tanktop zur Hose, Tilda Swinton im cremefarbenen Seidenanzug.