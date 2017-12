Deutschland Spitzentreffen von Union und SPD am Mittwochabend

Nachrichten-Ticker

00:45 Zwei Tote bei Unfall mit Kleinlaster auf der A6

Nabburg - Bei einem Auffahrunfall auf der A6 sind zwei Menschen getötet worden. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Kleinlasters am Abend bei Nabburg im Landkreis Schwandorf auf einen Sattelzug auf. Der Kleinlaster fing Feuer. Beim Eintreffen der Polizei konnten beide Insassen nur noch tot geborgen werden. Die Polizei sperrte die A6 in Fahrtrichtung Tschechien. Erst am frühen Morgen soll die Strecke wieder freigegeben werden.

00:43 Umfrage: FDP-Chef Lindner schmiert auf Beliebtheitsskala ab

Berlin - Nach dem Abbruch der Jamaika-Sondierungen ist der FDP-Vorsitzende Christian Lindner auf der Beliebtheitsskala der Politiker in Deutschland regelrecht eingebrochen. Im neuen ARD-"Deutschlandtrend" verliert er im Vergleich zum Vormonat 17 Punkte und kommt nur noch auf 28 Prozent Zustimmung. Die Beliebtheitsliste führt Außenminister Sigmar Gabriel an. Er erzielt 65 Prozent Zustimmung. Bundeskanzlerin Angela Merkel verliert im Vergleich zum Vormonat 3 Punkte; sie kommt auf 54 Prozent Zustimmung.

00:42 US-Kongress vermeidet "Shutdown" für zunächst zwei Wochen

Washington - Die US-Regierung hat einen teilweisen Stillstabnd der Regierungsgeschäfte aus Geldmangel abgewendet. Abgeordnetenhaus und Senat verabschiedeten einen Gesetzestext, der den Bundeshaushalt bis zum 22. Dezember mit ausreichend Geld versorgt. Bis dahin muss eine längerfristige Lösung gefunden werden. Präsident Donald Trump muss das Gesetz nun noch an diesem Freitag unterzeichnen. Die Demokraten wollen ihre Zustimmung unter anderem an eine Lösung für die Situation von Nachkommen einst illegaler Zuwanderer knüpfen.

00:13 Spitzentreffen von Union und SPD am Mittwochabend

Berlin - Nach dem Ja des SPD-Parteitags zu ergebnisoffenen Gesprächen zur Regierungsbildung wollen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD am kommenden Mittwochabend treffen. Dabei sollen erst einmal Gemeinsamkeiten ausgelotet werden. Es soll sich noch nicht um den Einstieg in offizielle Sondierungen handeln. Die SPD hatte gestern auf einem Parteitag in Berlin nach kontroverser Debatte mit großer Mehrheit den Weg für Gespräche freigemacht. Parteichef Martin Schulz wurde mit einem mäßigen Ergebnis von 81,9 Prozent wiedergewählt.

23:59 Flammen im kalifornischen Bel Air

Los Angeles - Heftige Winde haben die verheerenden Buschfeuer in Südkalifornien weiter ausgebreitet. Am schlimmsten wüteten die Flammen im Bezirk Ventura County, wo seit Montag bereits eine Fläche von mehr als 380 Quadratkilometern abbrannte. 2500 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Brände. 15 000 Gebäude sollen bedroht sein, Zehntausende Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Ein weiteres Feuer hat auch das weltbekannte Reichenviertel Bel Air in Los Angeles erreicht. Die Hügel des Stadtteils waren in dichten Rauch gehüllt.