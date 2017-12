Deutschland "Sport Bild": BVB vor der Trennung von Trainer Peter Bosz

Nachrichten-Ticker

22:06 "The Square" aus Schweden ist bester europäischer Film

Berlin - Die schwedische Satire "The Square" von Ruben Östlund ist der beste europäische Film des Jahres. Das gab die Europäische Filmakademie bei einer Gala in Berlin bekannt. "The Square" war in diesem Jahr bereits mit der Goldenen Palme beim Festival in Cannes ausgezeichnet worden. Die schwarze Komödie ist auch im Rennen um den Auslands-Oscar dabei. Beim Europäischen Filmpreis gab es gleich sechs Trophäen, darunter in den Sparten Drehbuch, Regie und beste Komödie. Bester Schauspieler wurde Östlunds Hauptdarsteller Claes Bang.

21:42 "Sport Bild": BVB vor der Trennung von Trainer Peter Bosz

Dortmund - Borussia Dortmund wird sich nach Informationen der "Sport Bild" von Trainer Peter Bosz trennen. Demnach hat die Vereinsführung des Fußball-Bundesligisten nach dem 1:2 gegen Werder Bremen entschieden, die Zusammenarbeit mit dem Niederländer zu beenden. Die Trennung solle morgen offiziell bekanntgegeben werden. Der Verein wollte das bislang nicht bestätigen. Bosz hatte erst in diesem Sommer das Traineramt beim BVB übernommen. Nach zuletzt acht sieglosen Spielen in der Bundesliga und dem Aus in der Champions League war der Coach stark in die Kritik geraten.

20:55 Auto fährt in Italien in Fußgängerzone - Wohl kein Terror

Sondrio - Im norditalienischen Sondrio ist ein Mann mit einem Auto in eine Fußgängerzone gefahren und hat mehrere Passanten verletzt. Die Ermittlungen liefen noch, teilte die Polizei mit. "Der Vorfall ist wahrscheinlich auf die besonderen psychophysischen Bedingungen zurückzuführen, unter denen der junge Mann verhaftet wurde." Der 27-jährige Italiener hatte drei Passanten zum Teil schwer verletzt, als er seinen Wagen mit hoher Geschwindigkeit über einen zentralen Platz fuhr. Der Fahrer war der Nachrichtenagentur Ansa zufolge betrunken und verletzte sich ebenfalls.

20:50 Promi-Schaulaufen beim 30. Europäischen Filmpreis

Berlin - Europas Kino feiert sich: Zahlreiche Schauspieler, Regisseure und andere Filmschaffende haben sich am Abend in Berlin zur Verleihung des 30. Europäischen Filmpreises versammelt. Auf dem roten Teppich standen unter anderem Volker Schlöndorff, Detlev Buck, Maria Schrader, Josef Hader, Wim Wenders, Ai Weiwei, Ulrich Matthes. In der Königskategorie Bester Spielfilm ist Deutschland dieses Mal nicht nominiert. Dafür hat in diesem Jahr Simon Verhoevens an den Kinokassen erfolgreicher Flüchtlingsfilm "Willkommen bei den Hartmanns" Chancen in der Kategorie Beste Komödie.