Deutschland SV Darmstadt 98 trennt sich von Trainer Frings

Nachrichten-Ticker

18:04 Auto fährt in Italien in Fußgängerzone

Sondrio - Im norditalienischen Sondrio ist ein Mann mit einem Auto in eine Fußgängerzone gefahren und hat Medienberichten zufolge mehrere Passanten verletzt. Ein Polizeisprecher sagte am Nachmittag auf Anfrage, dass derzeit nichts auf einen terroristischen Anschlag hinweise. Drei Passanten wurden verletzt, als der Wagen über die zentrale Piazza Garibaldi fuhr, auf der auch ein Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Eine Frau sei schwer verletzt worden. Der Italiener am Steuer war der Nachrichtenagentur Ansa zufolge betrunken und verletzte sich ebenfalls.

18:04 Katie Holmes bringt Töchterchen Suri Cruise auf die Bühne

New York - Seltener Auftritt von Suri Cruise im Rampenlicht: Die elfjährige Tochter der geschiedenen Schauspieler Katie Holmes und Tom Cruise ist bei einem Konzert im New Yorker Madison Square Garden zusammen mit ihrer Mutter auf die Bühne getreten. Holmes stellteein Foto auf Instagram, das die beiden Hand in Hand bei dem "Jingle Ball"-Konzert auf dem Podium zeigt. Bei der Veranstaltung am Freitagabend hatten sie zusammen den Auftritt von Taylor Swift angekündigt.

17:29 Bayern vorzeitig Herbstmeister, RB Leipzig 2:2, BVB verliert

Berlin - Tabellenführer FC Bayern München hat sich vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga gesichert. Bayern gewann 1:0 bei Eintracht Frankfurt. Verfolger RB Leipzig musste sich dagegen mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 zufrieden geben. Der BVB verlor gegen Werder Bremen 1:2 und blieb damit auch im achten Ligaspiel in Serie sieglos. Für die Bremer war es der erste Auswärtssieg in dieser Saison. Dem Hamburger SV reichte das 0:0 gegen den VfL Wolfsburg nicht, um sich am 15. Spieltag weiter von der Abstiegszone zu entfernen.

17:01 Schlüssel von 1400 Hausnotruf-Kunden bei Unfall zerstört

Ettlingen - Die Schlüssel von etwa 1400 Hausnotruf-Kunden sind beim Zusammenstoß eines Autos mit einem DRK-Wagen in Baden-Württemberg verbrannt. Das teilte das Deutsche Rote Kreuz mit. Vier Menschen wurden leicht verletzt. In dem DRK-Transporter befanden sich Kästen mit Schlüsseln der Hausnotruf-Kunden aus dem Raum Karlsruhe. Die Betroffenen sollen nun so schnell wie möglich über den Verlust informiert werden. Sie müssten sich aber keine Sorgen machen, dass ihnen nun nicht mehr geholfen wird. Bei einem Notfall werde eine Tür aufgebrochen, sagte der DRK-Sprecher.

15:55 Altmaier: keine Chance für Vereinigte Staaten von Europa

Berlin - Kanzleramtsminister Peter Altmaier hält die Forderung von SPD-Chef Martin Schulz für unrealistisch, die Europäische Union bis 2025 in Vereinigte Staaten von Europa umzuwandeln. "Die Diskussion, ob Europa ein Bundesstaat, ein Staatenbund oder Vereinigte Staaten sein sollte, ist eine für Wissenschaftler und Journalisten - nicht für die deutsche Außenpolitik", sagte Altmaier der "Rheinischen Post". "Die Vereinigten Staaten von Europa würden die Souveränität der Mitgliedstaaten auf Brüssel übertragen. Dafür wird es in vielen EU-Staaten keine Mehrheiten geben."