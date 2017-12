Deutschland Umfrage: Mehrheit für Abschaffung privater Krankenkassen

18:59 Umfrage: Mehrheit für Abschaffung privater Krankenkassen

18:57 Deutschlands Wirtschaftsboom dauert an und verstärkt sich

18:55 Flugzeugabsturz in Kanada - Alle an Bord überleben

Fond-du-Lac - Wie durch ein Wunder haben alle 25 Menschen an Bord einen Flugzeugabsturz in Kanada überlebt. Die Propellermaschine sei in der Nacht zum Donnerstag kurz nach dem Start vom Flughafen in Fond-du-Lac im Norden des Bezirks Saskatchewan im Zentrum Kanadas abgestürzt, teilte die Polizei mit. Die 22 Passagiere und drei Crew-Mitglieder seien alle am Leben. Mehrere wurden allerdings verletzt, einige auch so schwer, dass Notfalltransporte auf dem Luftweg organisiert wurden. Die Ursache des Absturzes ist unklar.