Deutschland USA rufen zu Abzug des Botschafters aus Nordkorea auf

Nachrichten-Ticker

08:52 US-Tüftler plant Raketenflug für kommende Woche

Los Angeles - Der US-Amerikaner Mike Hughes hält an seinen Plänen für einen riskanten Flug in einer selbstgebauten Rakete offenbar fest. Das Experiment könne nun möglicherweise am kommenden Montag stattfinden, wie der Sender Fox 5 berichtete. Der Tüftler und Stuntman hat seine selbstgebastelte Rakete auf einem Privatgrundstück in dem kleinen Ort Amboy in der kalifornischen Mojave-Wüste aufgebaut. Hughes will mit seinem Flug über die Wüste nachweisen, dass die Erde eine Scheibe sei, wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt.

08:50 Trump-Schwiegersohn angeblich zu Russlandaffäre befragt

Washington - Der Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, soll Berichten zufolge in diesem Monat von Ermittlern zu der Russlandaffäre befragt worden sein. Dabei sei es um ein Treffen Kushners mit dem russischen Botschafter und Trumps ehemaligem Sicherheitsberater Michael Flynn in der Übergangsphase nach der US-Präsidentenwahl gegangen sein, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Ermittler versuchen herauszufinden, ob Personen aus Trumps Umfeld mit Russland zusammengearbeitet haben, um die Präsidentenwahl zu beeinflussen.

08:30 Fernverkehr in Deutschland läuft normal nach Entgleisung

Basel - Nach der ICE-Entgleisung in Basel müssen Reisende in Deutschland nicht mit Behinderungen im Fernverkehr rechnen. "Ausfälle oder Verspätungen gibt es keine", erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der einzige Unterschied sei, dass die aus Deutschland kommenden Züge in Basel Badischer Bahnhof enden. Reisende können mit der Straßenbahn zum Bahnhof Basel SBB weiterfahren. Auf den Strecken in der Schweiz kann es weiterhin zu erheblichen Einschränkungen kommen.

08:27 Abschiebeflüge nach Afghanistan und Pakistan geplant

Berlin - Die Bundesregierung will wieder abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihr Heimatland abschieben. Das bestätigten Quellen aus Flüchtlingsaktivistenkreisen. Der Flug soll am 6. Dezember offenbar aus Frankfurt am Main starten. Wie viele Menschen an Bord sein werden, blieb zunächst unklar. Bisher hat Deutschland seit Dezember 2016 insgesamt 128 Männer nach Afghanistan zurückfliegen lassen. Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten, weil sich dort der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban, aber auch der Terrormiliz Islamischer Staat drastisch verschärft.

06:59 Vulkan auf Bali spuckt Asche zwei Kilometer hoch in die Luft

Denpasar - Auf der indonesischen Ferieninsel Bali spuckt der Vulkan Agung inzwischen Asche mehr als zwei Kilometer hoch in die Atmosphäre. Die nationale Katastrophenschutzbehörde berichtete von zahlreichen kleineren Eruptionen. Ob daraus ein heftiger Ausbruch wird, weiß weiterhin niemand. Rund um den mehr als 3000 Meter hohen Berg im Osten der Insel gilt seit Beginn der Woche die höchste Alarmstufe. Trotzdem halten sich immer noch viele Anwohner in der Gegend auf, die eigentlich Sperrzone ist. Der internationale Flughafen der Insel ist gestern wieder geöffnet.