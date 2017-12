Deutschland Verbraucherzentralen fordern Verbesserungen bei der Pflege

Nachrichten-Ticker

07:31 Ministerpräsident: Sondierungszeitplan "ambitioniert, aber machbar"

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hält den Zeitplan seiner Partei für Sondierungsgespräche mit der Union für "ambitioniert, aber machbar". Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Weil, der dem Sondierungsteam der SPD angehören wird: "Es kommt darauf an, sich in konzentrierten Gesprächen über wesentliche inhaltliche Eckpunkte zu verständigen." Die Sondierungen sollen nach Vorstellungen der SPD so früh wie möglich Anfang Januar beginnen und in der zweiten Januarwoche abgeschlossen werden.

06:44 Großbrand auf Schrottplatz: bis zu 1000 Autowracks in Flammen

Recklinghausen - Bei einem Feuer auf einem Schrottplatz in Recklinghausen sind bis bis zu 1000 Autowracks ausgebrannt. Nach Einschätzung des Betreibers liegt der Gesamtschaden im hohen sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Die gestapelten Autos fingen am Abend aus noch ungeklärter Ursache Feuer, die Flammen schlugen bis zu 15 Meter hoch. Zeitweise brannte es auf einer Fläche von etwa 20 000 Quadratmetern, die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Die genaue Anzahl der ausgebrannten Fahrzeugwracks ist noch unklar. Anwohner waren durch den Brand nicht gefährdet.

06:42 CSU-Parteitag kürt Doppelspitze Seehofer und Söder

Nürnberg - Mit der Kür einer Doppelspitze aus Parteichef Horst Seehofer und Spitzenkandidat Markus Söder will die CSU ihren jahrelangen Dauer-Machtkampf beenden. Zum Abschluss des Parteitags in Nürnberg steht am Vormittag neben der turnusmäßigen Neuwahl des Parteivorstandes auch die Kür von Markus Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018 an. Söder soll im ersten Quartal 2018 das Ministerpräsidentenamt von Seehofer übernehmen. Seehofer hatte seit 2008 beide CSU-Führungsposten inne, war aber nach der Pleite bei Bundestagswahl massiv intern unter Druck geraten.

06:06 Institut: Mehr Deutsche spenden im Durchschnitt mehr Geld

Köln - Immer mehr Bundesbürger spenden im Durchschnitt immer mehr Geld: Zu diesem Schluss kommt ein Bericht des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Demzufolge haben fast die Hälfte der Erwachsenen im Jahr 2014 gespendet. 2009 lag der Anteil noch bei 41 Prozent. Jeder Spender hat 2014 im Schnitt 267 Euro Geld für wohltätige Zwecke gegeben, das entsprach einem Plus von 27 Prozent zu 2009. Die Zahlen stammen dem IW zufolge aus Berechnungen mit Daten des sogenannten Sozio-oekonomischen Panels, einer Langzeitbefragung.

06:05 Verbraucherzentralen fordern Verbesserungen bei der Pflege

Berlin - Die Verbraucherzentralen fordern von der künftigen Bundesregierung einen besseren Schutz vor steigenden Zuzahlungen bei der Pflege. "Die Kostensteigerung drückt die Menschen", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, der dpa. Nötig seien automatische Anpassungen der staatlichen Pflegeleistungen in kürzeren Abständen. Hintergrund ist, dass die Pflegeversicherung nicht alle Kosten deckt und Pflegebedürftige einen Eigenanteil tragen müssen. "Auch die Frage, welches Personal für gute Pflege sorgen kann, ist eine Herausforderung", so Müller. Und das habe etwas mit den Löhnen dort zu tun.