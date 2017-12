Deutschland Werder Bremen im Pokal-Viertelfinale - 3:2 gegen SC Freiburg

Nachrichten-Ticker

20:54 "Dark": Netflix will zweite Staffel

Berlin - Die erste in Deutschland produzierte Netflix-Serie wird fortgesetzt. Von "Dark" werde eine zweite Staffel gedreht, teilten der US-Streamingdienst und das Produktionsunternehmen Wiedemann & Berg in München mit. Zur Begründung hieß es, dass die erste auf zehn Teile angelegte Staffel der Mysteryserie "eine der am meisten gesehenen nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix" gewesen sei. "Dark" war am 1. Dezember fast weltweit bei dem Streamingdienst angelaufen, der international nach eigenen Angaben 109 Millionen Abonnenten hat.

20:49 EU-Institutionen: Eingreiftruppe gegen Cyberattacken

Brüssel - Die Europäische Union versucht, sich besser gegen Hackerangriffe zu wappnen. Die EU-Institutionen starteten gemeinsam den Aufbau einer ständigen Eingreifgruppe, genannt Computer Emergency Response Team. Bisher gibt es nur eine Arbeitsgruppe, nun soll sie auf Dauer angelegt und schlagkräftiger werden, wie der EU-Rat mitteilte. Ziel ist, die Computersysteme von EU-Kommission, Rat und Parlament besser zu schützen. Die EU folgt mit dem neuen Team dem Beispiel ähnlicher Expertengruppen in den Mitgliedstaaten, bei Institutionen und Unternehmen.

20:47 Sechs Tatverdächtige nach G20-Fotofahndung identifiziert

Hamburg - Seit Beginn der umstrittenen Öffentlichkeitsfahndung nach mehr als hundert mutmaßlichen G20-Randalierern hat die Hamburger Polizei sechs Tatverdächtige identifiziert. Fünf von ihnen werden Flaschen- oder Steinwürfe zur Last gelegt. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Montag die Fotos von 104 Verdächtigen ins Internet gestellt. Jedem einzelnen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens eine Straftat zur Last gelegt, meist gefährliche Körperverletzung, schwerer Landfriedensbruch oder Brandstiftung.

20:47 Werder Bremen und Bayer Leverkusen im Pokal-Viertelfinale

Berlin - Die Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen haben das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Zwei Tage nach der Beförderung von Florian Kohfeldt zum Cheftrainer gewann Werder die Achtelfinalpartie gegen den SC Freiburg mit 3:2 und zog in die Runde der besten Acht ein. Stürmer Leon Bailey schoss Bayer Leverkusen beim 1:0 in Mönchengladbach in der 70. Minute in die nächste Runde. Die Partie hatte vor 49 016 Zuschauern im Borussia-Park mit zehnminütiger Verspätung begonnen, weil um das Stadion herum Verkehrschaos herrschte.

