DFB-Frauen Alexandra Popp möchte bei WM mit Regenbogenbinde spielen

"Wir haben das mit der Regenbogenbinde thematisiert, dass wir sehr gerne damit spielen wollen", sagte Popp beim DFB-Medientag in Herzogenaurach und ergänzte: "Wir sind in echt guten Gesprächen mit der FIFA, was ich schon mal schön finde - weil ich das Gefühl hatte, dass es bei den Männern völlig weggehalten wurde."

Der Fußball-Weltverband stünde der Thematik wesentlich offener gegenüber als bei der Männer-WM Ende 2022 in Katar. Dort hatte es eine große Kontroverse um die sogenannte One-Love-Binde gegeben, die die FIFA verboten hatte. Auf der Binde ist ein Herz in bunten Regenbogenfarben zu sehen und der Slogan "One Love" zu lesen. Als Konsequenz aus den Querelen kehrte die deutsche Männer-Auswahl zur schwarz-rot-goldenen Binde zurück.