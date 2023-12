DFB-Frauen: Nächste Herkulesaufgabe für Hrubesch beim Finalturnier

"Dass wir heute so gespielt haben, war nicht unser Anspruch. Am Ende müssen wir uns auch bei Island bedanken", sagte Hrubesch nach der Partie und fand deutliche Worte: "Wir haben das gemacht, was wir eigentlich nicht wollten: Wir haben uns das Spiel aus der Hand nehmen lassen und sind in der ersten Halbzeit nur hinterhergelaufen." Das HSV-Idol hatte sich in der Öffentlichkeit zunächst nur darauf festgelegt, dass er die vier Gruppenspiele in der Nations League übernimmt. Weiter offen ist, ob er im Falle einer Olympia-Qualifikation auch bei den Sommerspielen auf der Bank sitzen würde.