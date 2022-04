WM-Qualifikation "Was Großes" wartet: DFB-Frauen in Gedanken schon bei der EM

Das letzte Testspiel vor England steht - noch mit unbekanntem Gegner - am 24. Juni an, das erste Vorbereitungs-Camp vom 5. bis 9. Juni in der neuen DFB-Akademie in Frankfurt/Main. Dabei werden auf jeden Fall noch die Frankreich-Profis Sara Däbritz (Paris Saint-Germain) und Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) fehlen. Zum Feinschliff geht's vom 12. bis 18. und 21. bis 26. Juni nach Herzogenaurach.

Einige Fragezeichen

"Wir wollen, dass jede Spielerin weiß, was sie auf dem Platz zu tun hat", sagte Voss-Tecklenburg und verwies auf das so genannte Playbook für ihre Spielerinnen. "Wir gehen hoffentlich mit dem Gefühl in die EM-Vorbereitung, dass wir alle dabei haben, die wir dabei haben wollen."

Fragezeichen gibt es noch hinter einigen Kandidatinnen: Wird Abwehrchefin Marina Hegering vom FC Bayern rechtzeitig einsatzfähig? Findet Popp nach schwerer Knieverletzung zurück zur Topform? Kann Torhüterin Almuth Schult (beide VfL Wolfsburg) ihre Schulterzerrung schnell auskurieren? Die Zwillingsmutter musste ihre für Serbien geplante Rückkehr ins DFB-Tor deshalb platzen lassen. So ist wieder Stammkeeperin Merle Frohms von Eintracht Frankfurt gefordert.