DFB-Frauen Vor WM-Start: Oberdorfs Kampf mit den eigenen Ansprüchen

"Mir hat das gar keinen Spaß mehr gemacht, das war wie so eine Pflichtaufgabe", erzählt die Nationalspielerin in einer Medienrunde vor der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Super talentiert, hoch eingeschätzt in jeder Hinsicht, vielfach ausgezeichnet. Wie geht eine 21-Jährige, zumal mit unbändigem Ehrgeiz und Einsatzwillen, damit auf Dauer um - ohne sich zu verlieren? Oberdorf spricht erstaunlich offen und reflektiert darüber.

Die Augen im deutschen Team, das am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko in die WM in Australien und Neuseeland startet, sind dieser Tage im Quartier in Wyong nördlich von Sydney noch mehr als sonst auf die so wichtige defensive Mittelfeldspielerin gerichtet: Oberdorf plagt sich mit einer Muskelblessur im rechten Oberschenkel herum und muss erst mal langsam machen. Genau das, was der Vize-Europameisterin schwerfällt.