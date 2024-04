DFB-Frauen: Wie Hrubesch Olympia plant: Mit der Bundesliga und mit Popp

Er mache sich keine Sorgen um die 33 Jahre alte Stürmerin, die den Start in die Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz wegen Kniebeschwerden verpasst hatte. In den Spielen in Österreich (3:2) und gegen Island führte Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn vom FC Bayern das Team als Kapitänin aufs Feld.

Bis zum Olympia-Start Ende Juli bleibt auch Popps Vereinskollegin Marina Hegering (Muskelfaserriss in der Wade) und Sara Däbritz (Leistenprobleme) von Olympique Lyon noch viel Zeit, um wieder fit zu werden. Während Hrubesch bei der seit 23. März verletzten Innenverteidigerin Hegering (33) von einer Ausfallzeit von vier Wochen ausgeht, könne die 29 Jahre alte Däbritz bereits an diesem Donnerstag wieder das Training in ihrem Club aufnehmen.