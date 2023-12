DFB-Junioren WM-Held Götze schreibt Brief an U17: "Ich glaube an Euch"

Das Finale am Samstag ist die Neuauflage des EM-Endspiels im Juni in Budapest: Das DFB-Team gewann 5:4 nach Elfmeterschießen den Titel. Die Franzosen kassierten beim WM-Turnier in ihren bisherigen sechs Spielen aber nur ein Gegentor.

So ganz viele Erinnerungen an seinen U17-EM-Triumph hat Götze zwar nicht mehr. Aber: "Was ich noch weiß: der Sieg war gut fürs Selbstvertrauen. Es hat eine Gier ausgelöst, diesen Moment der Freude wieder und wieder spüren zu wollen. Dieser Titel hat Lust auf mehr gemacht."