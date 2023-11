DFB-Nachwuchs: Deutsche U17 nach Sieg über USA im WM-Viertelfinale

"Es war ein intensives Spiel, so eins hatten wir hier noch nicht. Am Ende haben unsere Mentalität und unsere Klasse das Spiel entschieden. Nun heißt es Regenerieren und dann ab ins Viertelfinale", sagte Pauli-Spieler Eric da Silva Moreira. Die deutsche Mannschaft strebt in Asien den ersten WM-Titel in dieser Altersklasse an.