Di Salvo wird dabei auch ins Kalkül ziehen, wie der Gesundheitszustand des angeschlagenen Jordan Beyer ist. Der Verteidiger vom FC Burnley wurde Anfang der Woche im Trainingslager in Prad in Südtirol von Problemen an der Fußsohle gestoppt. Schon in der Endphase der Saison war der 23-Jährige in England wegen der Fußverletzung ausgefallen.

Flexibilität gefragt

"Wenn man den Kader zusammenstellt, macht man sich natürlich Gedanken. Uns war wichtig, dass wir Spieler haben, die flexibel einsetzbar sind", sagte Di Salvo in Prad. "Im Endeffekt entscheidet der Trainer. Das heißt für mich: Alles geben, damit ich dabei bin", sagte der Schalker Henning Matriciani, der beim 7:0 über eine Südtirol-Auswahl über 90 Minuten zum Einsatz kam.